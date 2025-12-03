YouPol della Polizia di Stato, ora attiva anche per chi viaggia in treno

Da oggi i milioni di viaggiatori italiani possono contare su uno strumento in più per la loro sicurezza: l’applicazione YouPol della Polizia di Stato estende le sue funzionalità anche a chi viaggia in treno e a chi si trova nelle stazioni ferroviarie.

Il nuovo aggiornamento permette agli utenti di inviare segnalazioni geolocalizzate su situazioni di rischio, comportamenti sospetti o criticità che si verificano a bordo dei treni e nelle stazioni. Foto, video o brevi messaggi raggiungono le sale operative della Polizia Ferroviaria e le Questure, consentendo una valutazione immediata della segnalazione e un intervento tempestivo.

YouPol non sostituisce il numero unico di emergenza 112, ma rappresenta una modalità smart e diretta di contatto tra cittadini e Polizia di Stato.

Da dicembre 2024 a oggi, sull’app sono arrivate 46.877 richieste di aiuto generiche, 24.962 segnalazioni per droga, 3.357 per violenza domestica e 3.648 per bullismo. Geograficamente, la maggior parte delle segnalazioni proviene dalle città del Nord e del Sud Italia.

Gli utenti maggiori sono persone tra i 51 e i 60 anni, circa 100.000, seguite da giovani tra 18 e 30 anni, circa 20.000, e minorenni, circa 5.000. La media mensile delle segnalazioni anonime è di 5.650, permettendo comunque alla Polizia di svolgere attività di prevenzione, controllo e repressione.

L’applicazione, con un’interfaccia intuitiva e un linguaggio semplice, è accessibile anche a utenti non udenti o stranieri. Con questo aggiornamento, YouPol rafforza la sicurezza nella mobilità quotidiana e conferma la sua vocazione a rendere tutti parte attiva nella prevenzione e nel contrasto degli episodi criminosi, permettendo alla Polizia di Stato di #essercisempre.