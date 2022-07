X Factor 2022, Francesca Michielin nuova conduttrice

Sarà la cantautrice di origine bassanese Francesca Michielin a condurre il prossimo X Factor, in onda da settembre su Sky. L’annuncio durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Sky, aperta proprio da una esecuzione al pianoforte dell’artista. Giù il velo (ufficiale) anche sui giudici: Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi.”Abbiamo appena finito di girare le audizioni di un X Factor completamente rinnovato, rivoluzionato – dice Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia durante la presentazione dei palinsesti della prossima stagione Sky – anche per il ritorno del pubblico che, finalmente, può partecipare agli show live. La volontà di quest’anno era proprio quella di rivoluzionare X Factor tenendola molto attaccata alle radici di quello che rappresenta e quindi il più grande talent show di ricerca musicale in Italia. Francesca Michielin l’ho assolutamente voluta. Un giorno l’ho invitata a pranzo e le ho chiesto se volesse condurre il programma, mentre lei credo avesse pensato ad una proposta per fare il giudice. Lei ha vinto X Factor dieci anni fa, quando aveva 16 anni, e quindi in qualche modo incarna X Factor. E poi in questi dieci anni è cresciuta molto, ha fatto tante cose, ha mille doti, io la chiamo ‘una piccola stella’. Doti espresse benissimo in X Factor”.