Palermo, Tagliavini e Naturalis Labor a Danza in Rete Festival

Tre appuntamenti di danza contemporanea nel primo giorno di primavera a Danza in Rete Festival, l’evento diffuso sul territorio promosso dalla Fondazione Teatro Comunale di Vicenza in collaborazione con una rete di soggetti istituzionali e importanti operatori culturali, giunto quest’anno alla 9a edizione.

Sabato 21 marzo sono due le performance previste nella programmazione di Danza in Rete Off 2026, la sezione del Festival più vocata alla sperimentazione e allo scouting di talenti emergenti, per dare voce e presentare le molteplici espressioni del contemporaneo; entrambe sono in programma al Teatro Astra di Vicenza, a partire dalle ore 21.00,organizzate in collaborazione e con il contributo di La Piccionaia-Centro di Produzione Teatrale. La prima è That’s all, un assolo di e con Davide Tagliavini, in prima regionale, laseconda è Insomnie,creazione presentata in prima nazionale dalla Compagnia Naturalis Labor;i due lavori presentati in teatro saranno preceduti da un episodio di Danza Urbana di Gaetano Palermo – dal titolo Swan – in programma alle ore 18.00 in Piazza dei Signori a Vicenza (in caso di pioggia al Teatro Comunale).

Davide Tagliavini presenterà al Teatro Astra in prima regionale That’s all, la sua prima creazione (2025) di cui cura coreografia, ideazione e interpretazione, un assolo che è una riflessione sull’approccio alla vita e alle perdite che l’esistenza infligge, oltre che sulla scelta di essere danzatore. In pantaloncini da boxeur e calze al ginocchio, Tagliavini presenta l’incontro-scontro di un giovane uomo con la danza e la vita: le faticose lezioni di balletto, a loro modo scuola di vita, tappa di un percorso di crescita non immune dal dolore. Tra frasi di senso compiuto ed elenco di parole non-sense per gli spettatori, si sviluppa una danza incessante, nutrita di gesti ripetuti e incalzanti. Il performer finisce rassegnato a braccia alzate su uno struggente assolo di tromba di Ennio Morricone, poi cade a terra ko ma si riconcilia con la malinconia che lo attanaglia accompagnato da Fausto Leali. That’s all significa “è finito tutto” ma anche “eccoci, si ricomincia”. L’assolo diventa un flusso di gesti, danze e suoni in continua metamorfosi: un combattimento con un avversario invisibile, probabilmente interiore.

That’s all è creazione vincitrice di Danza Urbana XL 2025, selezionata per la Vetrina della giovane danza d’autore eXtra 2025 – Network Anticorpi XL; ha vinto inoltre il bando THIS MUST BE THE SPACE 2025 promosso da FDE Festival Danza Estate e Festival MILANoLTRE e il bando WAM! Festival 2025.