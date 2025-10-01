CURIOSITÀ - LIFESTYLE
1 Ottobre 2025 - 11.54

WhatsApp: presto si potranno silenziare completamente le chat di gruppo

REDAZIONE
Le chat di gruppo sono una soluzione molto efficace per organizzare eventi, pianificare vacanze con gli amici o confrontarsi con i colleghi su un progetto. Purtroppo, queste discussioni possono rapidamente trasformarsi in un incubo, soprattutto per chi preferisce la pace e la tranquillità. Probabilmente ti è già capitato: i tuoi contatti moltiplicano i messaggi nella conversazione e il telefono vibra incessantemente a causa delle notifiche. Un problema che WhatsApp sembra aver individuato.

Secondo il sito specializzato WABetaInfo, nella versione beta 2.25.27.1 di WhatsApp per Android è stata scoperta una nuova opzione che permette agli utenti di stare tranquilli disattivando completamente le notifiche per una conversazione di gruppo, comprese quelle relative alla menzione @everyone, utilizzata per rivolgersi a tutti i membri.

Fino ad oggi, disattivando l’audio di una chat, si ricevevano comunque alcune notifiche se i contatti utilizzavano @everyone. Presto sarà possibile silenziare un’intera conversazione, con la possibilità di scegliere nelle impostazioni se ricevere notifiche per le menzioni personali o generali.

Organizzare le chat di gruppo diventa più semplice

Di recente, WhatsApp ha anche integrato un’altra funzione molto utile nelle conversazioni di gruppo: la possibilità di creare sondaggi.

Per farlo:

  1. Apri la chat in cui vuoi porre la domanda.
  2. Tocca l’icona + in basso a sinistra dello schermo.
  3. Seleziona Sondaggio.
  4. Compila i campi: la domanda e le possibili risposte.

WhatsApp specifica che:

  • La domanda non può superare i 255 caratteri.
  • Gli utenti possono votare per più opzioni.

Queste novità si aggiungono a funzioni già presenti come gli stati riservati ai “tuoi amici più stretti”, pensati per garantire la privacy.

Con l’introduzione dei sondaggi e la possibilità di silenziare completamente le notifiche, WhatsApp rende le chat di gruppo più gestibili, evitando di essere sommersi da messaggi e notifiche indesiderate, e permettendo agli utenti di gestire le conversazioni senza stress.

