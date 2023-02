Weekend di Carnevale a Vicenza: sabato festa in Circoscrizione 4 e domenica a San Pio X (con chiusura di alcune strade)

Il Gran carnevale dei bambini animerà le vie della circoscrizione 4 sabato 18 febbraio con la sfilata della mascherine.

Il pomeriggio di festa, organizzato da Galleria di Parco Città, Alpini di Anconetta e Polegge in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione, si aprirà alle 15 con il saluto dell’assessore alla partecipazione Marco Zocca.

Successivamente si esibirà la Arrigo Pedrollo band con le Majorettes Palladio Dance.

La sfilata partirà alle 15.15 e si dirigerà verso il percorso pedonale del parco fino a raggiungere la Galleria di Parco Città dove è previsto un intrattenimento musicale, premiazioni e omaggi. Infine la festa sarà chiusa dalle majorettes.

Saranno a disposizione un gonfiabile, palloncini e punto di ristoro.

“Sarà un pomeriggio di festa per grandi e bambini quello che proponiamo insieme agli Alpini per iniziativa della Galleria di Parco città. Finalmente dopo le limitazioni dovute alla pandemia torniamo ad organizzare eventi nei quartieri” – dichiarano il sindaco Francesco Rucco e l’assessore alla partecipazione Marco Zocca.

SAN PIO X

Per consentire lo svolgimento della manifestazione di Carnevale a San Pio X, in programma domenica 19 febbraio, dalle 14 alle 19 circa, è prevista la temporanea chiusura al traffico di alcune strade del quartiere durante il passaggio della sfilata.

Saranno interessate l’area davanti al piazzale della chiesa di San Pio X, via S. Rumor, via Calvi, via G. Piazzetta, via Giuriato, via Palemone, via Dalla Scola, via Pizzardi, via N. Vicentino, via Tornieri, via Fabiani.

Informazioni sulla situazione viabilistica in città sono disponibili sul portale Luceverde Vicenza, il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d’Italia (Aci) e Comune di Vicenza.