Viviani oro mondiale all’ultimo sprint

Elia Viviani ha vinto la medaglia d’oro ai Mondiali di ciclismo su pista, nella gara a eliminazione e ha chiuso ieri la sua carriera da campione. Terzo titolo iridato per l’azzurro dopo il 2021 e il 2022.

Una gara perfetta del 36enne veronese, che ha regalato all’Italia il secondo titolo dei Mondiali su pista, dopo quello del quartetto femminile. Viviani, olimpionico a Rio 2016 nell’Omnium ha battuto nell’ultima volata, quella decisiva, il neozelandese Campbell Stewart, regalandosi l’ultimo titolo della carriera.