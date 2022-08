VIRUS WEST NILE – Molti Comuni veneti in zona rossa e arancione, anche nel Vicentino (mappa e indicazioni)

WEST NILE, REGIONE E COMUNI RAFFORZANO LE MISURE DI PREVENZIONE. LA CAMPAGNA PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DI WEST NILE VIRUS PROSEGUE CON IL PIANO STRAORDINARIO

Vista la situazione epidemiologica attuale, che sta interessando alcuni paesi europei e tutte le regioni della pianura padana, la Regione del Veneto, oltre a tutte le azioni ordinarie previste dal Piano Nazionale e Regionale già messe in campo dall’inizio della stagione vettoriale, ha predisposto l’avvio del Piano Straordinario per Il contrasto alla diffusione di West Nile Virus.

Il Piano, condiviso con il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità, prevede una serie di interventi da attuare nei primi 10 giorni di settembre, con l’obiettivo di ridurre le nuove infezioni nella popolazione più a rischio.

Una mappa di valutazione del rischio permetterà di indirizzare gli interventi che saranno concentrati nei territori in cui si potrebbero verificare il maggior numero di casi nelle prossime settimane,sulla base dei dati di sorveglianza epidemiologica raccolti dalla Regione, dalle ULSS e dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

“Rispetto al 2018, anno in cui si era verificata un elevato numero di casi, quest’anno la situazione interessa maggiormente alcuni territori per i quali si rendono necessari alcuni interventi straordinari mirati. Le azioni di questo piano, che si inseriscono e aggiornano la strategia regionale, sono state attuate nello scenario attuale poichè l’utilizzo mirato degli adulticidi rappresenta una misura che gli organismi nazionali ed internazionali raccomandano solo quando vi è evidenza epidemiologica che gli interventi ordinari non evidenziano un risultato ottimale nel controllare la diffusione del virus. Difatti, la Regione del Veneto aveva già previsto la possibilità di ricorrere ad interventi straordinari individuando, già a partire dal 2019, la disponibilità di un Servizio di disinfestazione per emergenze sanitarie (Delibera DG Azienda Zero n. 356 del 30-7-2019)”.