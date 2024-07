Quarto caso di West Nile nella provincia di Padova: un uomo di 55 anni, residente nella Bassa, è dovuto ricorrere a cure intensive per una forma neuroinvasiva.

L’Azienda sanitaria Ulss 6 Euganea si è mossa, di concerto con i Comuni, seguendo le linee guida regionali che prevedono interventi di disinfestazione adulticida solo in presenza di cluster (due o più casi, tra di loro non distanti più di due km.).

Nel contempo si raccomanda di intensificare la lotta larvale e ambientale. ANSA VENETO