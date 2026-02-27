A Vicenza apre lo sportello contro le discriminazioni Lgbt+

Vicenza, 27 febbraio 2026 – Apre a Vicenza, negli spazi del Centro Servizi del Comune in viale Francesco Crispi 38, un nuovo sportello di accoglienza del Centro Antidiscriminazioni Lgbt+ “Mariasilvia Spolato”, già attivo a Padova da maggio 2022.

Il progetto è promosso dal Comune di Padova in qualità di capofila e realizzato in partenariato con il Comune di Vicenza, Arcigay Tralaltro Padova APS ed Equality Cooperativa Sociale, con il sostegno di una rete territoriale di associazioni e realtà locali.

Il nuovo sportello vicentino avrà una durata di 18 mesi e punta a consolidare e ampliare i servizi di prevenzione e contrasto alle discriminazioni legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere nel territorio berico. Nei locali di viale Crispi 38 saranno offerti servizi gratuiti di primo ascolto, sostegno psicologico, consulenza legale, orientamento al lavoro e all’abitare, accompagnamento socio-sanitario e attività di promozione culturale e formativa.

L’inaugurazione si è svolta questa mattina alla presenza della vicesindaca con delega alle pari opportunità Isabella Sala, dell’assessore alle politiche sociali Matteo Tosetto e dell’assessora alle politiche di genere e pari opportunità del Comune di Padova Margherita Colonnello. Sono intervenuti anche Ilenia Pennini, presidente di Arcigay Padova, e Mattia Cortese Galdiolo, coordinatore del Centro Spolato di Padova.

«Siamo felici di essere riusciti, grazie al bando UNAR, a realizzare anche nella nostra città uno sportello antidiscriminazioni che si avvale dell’esperienza già maturata nel Comune di Padova, frutto di una sinergia fra amministrazione comunale e terzo settore – afferma la vicesindaca Isabella Sala –. Ringrazio, insieme al Comune di Padova, tutte le associazioni del territorio che si sono rese disponibili nel garantire la fondamentale rete di supporto alle persone che dovessero accedere allo sportello, residenti a Vicenza ma non solo».

Un ringraziamento è stato rivolto anche ad Arcigay Vicenza, Famiglie Arcobaleno APS, associazione G.A.G.A. Vicenza ODV, Ass.ne D.E.L.O.S. APS, Ass.ne AGe.D.O. Vicenza ODV e Rete Genitori Rainbow, realtà attive da anni sul territorio.

«L’obiettivo è rispondere ai bisogni emergenti attraverso un approccio multidisciplinare e affermativo, capace di mettere al centro la persona e promuovere autonomia, benessere e autodeterminazione – dichiara l’assessore Matteo Tosetto –. Il progetto mira inoltre a promuovere una cultura del rispetto e dell’inclusione, contrastando stereotipi e discriminazioni con attività di sensibilizzazione e formazione rivolte alla cittadinanza e agli operatori».

«Il servizio svolto dal Centro Spolato a Padova è sempre stato strategico e rappresenta un fiore all’occhiello di una città che vuole dimostrarsi libera e inclusiva – commenta l’assessora Margherita Colonnello –. Questa nuova sede a Vicenza rafforza la rete dei servizi dedicati alla tutela dei diritti e al contrasto di ogni forma di esclusione».

Il Centro Spolato di Padova nasce come spazio sicuro e inclusivo dedicato all’accoglienza e al supporto delle persone Lgbt+ che vivono situazioni di discriminazione, violenza o marginalità sociale. Dal maggio 2022 ha registrato oltre 450 contatti e più di 560 ore di prestazioni professionali. L’andamento degli accessi, stabile e in crescita, ha evidenziato la necessità di favorire un accesso sempre più agevole ai servizi, prospettiva nella quale si inserisce l’attivazione dello sportello a Vicenza.

Lo sportello è aperto il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18 nei locali di viale Crispi 38, dove sono ospitate anche le attività del Centro Servizi del Comune di Vicenza, capofila dell’Ambito territoriale sociale Ven 06 – Vicenza, come previsto dal finanziamento PNRR-M5C2 1.3.2.

È possibile ricevere informazioni anche negli orari di apertura del Centro Servizi: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 13 e il mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 17.30.

È attivo inoltre il numero di telefono dedicato 351 4148590, operativo per i territori di Padova e Vicenza dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.

Lo sportello rientra nel “Progetto per un Centro anti-discriminazione LGBT+ a Padova e Vicenza”, finanziato con 99.993,33 euro dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, UNAR (Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali).

Per maggiori informazioni:

https://www.centrospolato.it/ – info@centrospolato.it

https://www.comune.vicenza.it/Novita/Avvisi/Centro-Antidiscriminazioni-Lgbt-Mariasilvia-Spolato