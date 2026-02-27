Mogol trasportato con l’elicottero dei Vigili del Fuoco? USB denuncia uso improprio e chiama in causa Corte dei Conti e politica

Scoppia la polemica dopo quanto riportato da “Il Fatto Quotidiano” e confermato dalla USB Vigili del Fuoco: un elicottero operativo del Corpo Nazionale, in servizio a Genova, sarebbe stato utilizzato per trasportare Giulio Rapetti, in arte Mogol, e la consorte da Sanremo a Roma, in occasione della sua partecipazione alla Festa del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Secondo il sindacato, si tratta di un uso “politico e improprio” di un mezzo pubblico destinato esclusivamente al soccorso e alla tutela della vita dei cittadini. Ogni ora di volo, sottolinea USB, comporta costi rilevanti, consumo di carburante, usura del velivolo e impiego di personale specializzato, riducendo la capacità operativa del dispositivo di emergenza.

L’USB denuncia l’accaduto come moralmente e politicamente inaccettabile, soprattutto in un Corpo già segnato da carenze di organico e mezzi vetusti. La documentazione sarà inviata alla Corte dei Conti per verifiche su eventuali danni erariali e responsabilità amministrative.

«Non è solo questione contabile, è politica», aggiunge il sindacato: «L’utilizzo di mezzi pubblici per finalità non operative deve avere conseguenze chiare, fino alla rimessione dei mandati di chi autorizza». USB chiede trasparenza, responsabilità e rispetto dei mezzi pubblici, ricordando che gli elicotteri dei Vigili del Fuoco appartengono ai cittadini.