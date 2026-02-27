ATTUALITA'VICENZA e PROVINCIA
27 Febbraio 2026 - 15.01

AGSM AIM cambia nome: dal primo marzo nasce Magis

REDAZIONE
Dal primo marzo AGSM AIM cambia ufficialmente denominazione e diventa Magis, aprendo una nuova fase della propria storia aziendale.

Il cambiamento riguarda anche le altre società del Gruppo, che assumono le nuove denominazioni: Magis Ambiente, Magis Calore, Magis Energia, Magis Power e Magis Smart. Resta invece invariato il nome di V-Reti.

La nuova identità rappresenta il risultato di un percorso avviato nei mesi scorsi, fondato sulla volontà di restare fedeli alla storia e alle origini del Gruppo, proiettandosi al tempo stesso verso un futuro sempre più sostenibile, innovativo e condiviso.

Con l’adozione del nuovo brand, l’azienda invita a utilizzare da ora la denominazione Magis in tutti gli articoli e servizi dedicati al Gruppo, accompagnando così il racconto dei prossimi obiettivi e dei futuri sviluppi.

