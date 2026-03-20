Villa Contarini: aggiudicati i lavori per oltre 1,1 milioni di euro per il restauro delle sale interne

La Regione del Veneto compie un nuovo passo concreto nella valorizzazione del proprio patrimonio storico-artistico: sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori del secondo lotto di restauro di Villa Contarini, a Piazzola sul Brenta (PD), per un investimento complessivo di 1.146.621,07 euro.L’intervento riguarda in particolare il restauro delle superfici murarie decorate di alcune sale interne del complesso monumentale, uno degli esempi più prestigiosi di architettura veneta, e si inserisce nel più ampio piano di recupero e conservazione avviato dalla Regione.I lavori sono finanziati con risorse messe a disposizione dall’Istituto Regionale Ville Venete (IRVV), nell’ambito del programma di interventi destinati al consolidamento, restauro e valorizzazione del complesso monumentale.L’intervento si inserisce nel programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027 e rappresenta un ulteriore tassello del piano straordinario di manutenzione e recupero dell’edificio, avviato per rispondere alla necessità di interventi conservativi urgenti e indifferibili.”Investire nella manutenzione e nel restauro di luoghi come Villa Contarini, di proprietà della Regione dal 2005, – dichiara l’assessore regionale al patrimonio Filippo Giacinti – significa preservare l’identità culturale del nostro territorio e trasmetterla alle future generazioni. Villa Contarini rappresenta un vero e proprio gioiello architettonico, che non solo è testimonianza del passato, ma anche motore di sviluppo culturale, turistico ed economico. La bellezza va tutelata con continuità e visione. Questo intervento conferma l’impegno della Regione nel garantire una cura costante e valorizzazione programmata del proprio patrimonio”.