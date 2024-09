Vicenzaoro: un successo oltre le incertezze dei mercati

Italian Exhibition Group chiude oggi Vicenzaoro, salone internazionale della gioielleria, oreficeria e orologeria, con il bis di presenze record del settembre 2023. Confermato il posizionamento internazionale del salone di IEG con 132 Paesi complessivi di provenienza dei visitatori di questa edizione settembrina. In aumento la provenienza dall’Europa che arriva al 63,37% (contro il 52% nel settembre dello scorso anno) con in testa Spagna, Francia e Germania, e da Asia e Medio Oriente che toccano il 21% (era il 17% nel 2023). Dieci le new entry rispetto a settembre 2023, tra cui Honduras, Tagikistan e Tanzania.

«Dopo una progressione costante delle visite abbiamo raggiunto il new normal. L’ultimo triennio di crescita dà oggi il risultato della strategia che IEG persegue: focalizzarsi sempre più sulla qualità del pubblico in fiera. Obiettivo che vede ICE Agenzia al nostro fianco anche nella profilazione dei buyer ospitati. Risultato importante, se guardiamo ai segnali complessi provenienti dall’industry del gioiello, con la domanda internazionale in leggera contrazione e gli ultimi dati sull’export italiano con un +60%, non potevamo augurarci di meglio per chiudere l’anniversario dei 70 anni di fiere orafe a Vicenza», dichiara Corrado Peraboni, amministratore delegato di Italian Exhibition Group.

«Grazie a un tandem strategico con la direzione operation, abbiamo superato la sfida del nuovo layout con la piena navigabilità del quartiere nonostante i “lavori in corso”. Questo, come ci è stato riconosciuto dagli operatori stessi, ha azzerato sui 1.200 espositori e sui visitatori l’impatto del cantiere per il nuovo padiglione. Inoltre VO’Clock Privé si è confermato un format unico in Italia per aprire al pubblico il mondo degli orologi. Visibilità mediatica della manifestazione e qualità sempre più alta degli eventi, sia in fiera sia in città con VI-OFF, confermano lo status di riferimento di Vicenzaoro per la community internazionale», aggiunge Matteo Farsura, global exhibition manager della divisione Jewellery & Fashion di IEG.

La Jewellery Agenda di IEG prosegue con JGT – Jewelry, Gems and Technology in Dubai dal 12 al 14 novembre. Mentre per l’Italia l’industry del gioiello si ritroverà nei distretti produttivi per il Valenza Gem Forum, il 10 ottobre, e al Summit del Gioiello Italiano ad Arezzo nel mese di dicembre.

In attesa del grande ritorno di Vicenzaoro January dal 17 al 21 gennaio, prima manifestazione internazionale del settore orafo nel 2025.