Vicenza – Vuoi essere scrutatore? Aperte le candidature

Elezioni regionali 23 e 24 novembre, candidature per gli scrutatori fino al 19 ottobre

Form disponibile sul sito del Comune fino alla mezzanotte di domenica. C’è tempo fino alle 23.59 di domenica 19 ottobre per dichiarare la propria disponibilità a svolgere il compito di scrutatore in occasione delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre. Il form, che i cittadini già iscritti all’albo degli scrutatori del Comune di Vicenza devono compilare, sarà attivo, fino al termine indicato, al link https://servizi2.comune.vicenza.it/servizi/scrutatori/.Per la compilazione della dichiarazione di disponibilità è richiesto l’accreditamento con Spid o Cie.Per informazioni

elettorale@comune.vicenza.it.