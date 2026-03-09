Vicenza – Viale Milano tra dolci e polemiche: nuova pasticceria inaugura, ma Giovine denuncia irregolarità

Articolo:

Viale Milano a Vicenza continua a essere un centro di vitalità commerciale senza precedenti, con numerose aperture e cambi di gestione negli ultimi mesi. L’ultima inaugurazione in ordine di tempo è “Les Delices”, una pasticceria italo-orientale aperta il 5 marzo, nata dalla volontà di Ines Abdelhedi, tunisina residente in città da 22 anni, e dal socio egiziano Omar Mefreh. Il locale propone un viaggio tra sapori nordafricani, mediorientali e italiani, con specialità come baklava, basbousa, kunafa al mango, lenza e balah el sham, e presto aggiungerà anche i classici cornetti italiani.

All’inaugurazione, cui ha preso parte anche il sindaco Giacomo Possamai, l’attività è stata presentata come esempio di rinascita e multiculturalità nel quadrilatero commerciale, contribuendo a contrastare degrado e criminalità.

Tuttavia, l’apertura non è stata priva di polemiche. L’onorevole Silvio Giovine (Fratelli d’Italia) si è recato personalmente al locale dopo aver ricevuto diverse segnalazioni e ha denunciato alcune irregolarità: innanzitutto, manca la toilette, un requisito fondamentale per i pubblici esercizi; inoltre, sarebbero state installate telecamere puntate sulla pubblica via, contrarie alla normativa vigente. Giovine ha dichiarato di aver interpellato formalmente l’ufficio commercio del Comune per verificare che l’attività possieda tutti i requisiti legali.

«Se i nostri timori si confermassero fondati, sarebbe opportuno che il Sindaco intervenga anche rivedendo le deleghe dell’assessore al commercio Cristina Balbi», ha aggiunto Giovine, sottolineando la necessità di un monitoraggio serio del fenomeno “apri e chiudi”, che può nascondere riciclaggio e danni ai commercianti onesti.

Nonostante le polemiche, Giovine ha voluto anche dare un riconoscimento alle attività che resistono, visitando altre realtà del quadrilatero per ringraziarle del loro fondamentale servizio commerciale e sociale.

In sintesi, Viale Milano continua a essere simbolo di imprenditorialità e multiculturalità, ma le recenti segnalazioni sollevano interrogativi sulla regolarità delle nuove aperture e sull’attenzione dell’amministrazione comunale.