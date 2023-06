VICENZA – Trovati per la città in bici, la coppia era agli arresti domiciliari per rapine (con in braccio il figlio)

La scorsa notte intorno all’1:50, durante il normale servizio di prevenzione generale e di controllo del territorio effettuato dalle pattuglie della squadra Volanti della Questura, gli agenti hanno intercettato in viale Trento, mentre transitavano a bordo di una bicicletta, tali I. P. di 36 anni e D.C.C. di 33 anni, conviventi pluripregiudicati assai noti alle forze di polizia vicentine per i numerosi precedenti, tra i quali alcune rapine commesse tenendo in braccio il proprio figlioletto di 5 anni.

I poliziotti, dopo averli riconosciuti, ed essendo a conoscenza del fatto che entrambi erano sottoposti agli Arresti Domiciliari a seguito di numerosi furti e rapine perpetrati a Vicenza negli ultimi mesi, hanno proceduto a fermali ed a controllare quanto avevano addosso.

Quindi, al termine del controllo, entrambi i due soggetti, i quali, nell’occasione, avevano riferito agli Agenti di essere evasi dagli arresti domiciliari per recarsi a cena in un ristorante in città, sono stati condotti in Questura dai poliziotti per il prosieguo delle attività di Polizia Giudiziaria.

In considerazione di quanto accaduto, gli agenti hanno dichiarato entrambi i soggetti in arresto per il reato di evasione e, quindi, su disposizione della Autorità Giudiziaria, li ricollocava agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.