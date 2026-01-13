VENETO – Evade dai domiciliari per stalking: arrestato

Un uomo di 49 anni di Mestrino (Padova) è stato condotto in carcere su ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip ed eseguita dai Carabinieri, per aver violato gli arresti domiciliari in cui si trovava per atti persecutori nei confronti dell’ex compagna. L’uomo era ai domiciliari per un episodio avvenuto lo scorso 5 gennaio a Padova. La donna, a partire dalla fine della loro relazione nel novembre scorso, era stata bersaglio di costanti violenze fisiche e minacce di morte, culminate in una aggressione verbale sotto la sua abitazione, che aveva portato all’arresto dell’uomo. Il 49enne tuttavia si è allontanato più volte dal domicilio, venendo denunciato per il reato di evasione.

L’ultimo episodio risale a ieri, quando si è recato nell’abitazione del padre dell’ex compagna, rubando alcuni oggetti; sorpreso, è stato denunciato in stato di arresto. I militari hanno chiesto e ottenuto dal Gip un aggravamento della misura cautelare, per cui è stato condotto alla Casa Circondariale di Padova “Due Palazzi”. ANSA VENETO