Veneto – Rapina donna in chiesa e un 16enne, arrestato tunisino

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

La Polizia di Padova ha arrestato un 32enne cittadino tunisino, irregolare sul territorio italiano, ritenuto responsabile di una serie di aggressioni nel corso dell’ultima settimana. L’uomo è accusato di aver compiuto tre rapine, di cui una all’interno della chiesa di Santa Lucia, dove ha strappato una collana a una donna durante una preghiera, poi fuggendo a piedi. Le telecamere di sorveglianza della chiesa hanno documentato l’azione criminale.

Gli investigatori hanno collegato questo episodio ad altre due rapine, di cui una avvenuta il 18 giugno ai danni di un sedicenne, durante la quale è stato utilizzato uno spray urticante. Durante l’arresto, il tunisino ha opposto resistenza, utilizzando nuovamente lo spray urticante contro gli agenti.

Il 32enne è stato tratto in arresto con l’accusa di violenza, lesioni a pubblico ufficiale e furto con strappo. È stato inoltre individuato un compravendita di oro a cui aveva venduto la collana rubata in chiesa. Dopo l’udienza di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere per l’uomo.

La comunità locale è stata allertata e le indagini proseguono per verificare ulteriori possibili complicanze nelle attività criminali del tunisino.