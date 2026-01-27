Vicenza – Tentano di sfuggire al controllo, scoperti con oltre un chilo di droga: due ventenni arrestati

Notte movimentata a Vicenza, dove i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia cittadina hanno arrestato in flagranza di reato due giovani ventenni con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’operazione è scattata poco prima della mezzanotte in via Goldoni. Durante un ordinario servizio di pattugliamento, i militari hanno notato un’autovettura con a bordo due persone che, alla vista dell’auto di servizio, ha improvvisamente accelerato nel tentativo di eludere il controllo. Un comportamento che ha immediatamente insospettito i carabinieri, i quali hanno proceduto al fermo del veicolo.

L’atteggiamento nervoso dei due occupanti ha portato a una perquisizione personale, che ha consentito di rinvenire cinque panetti di hashish ciascuno, appena acquistati e abilmente occultati negli indumenti intimi. Il quantitativo complessivo di sostanza stupefacente sequestrata superava il chilogrammo.

Gli accertamenti sono poi proseguiti con una perquisizione domiciliare, nel corso della quale i militari hanno sequestrato ulteriori 500 grammi circa di marijuana, già suddivisa e pronta per la cessione al dettaglio, oltre a bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e circa 1.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Secondo le stime, la droga sequestrata, se immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare diverse migliaia di euro. L’operazione rientra nel più ampio dispositivo di controllo del territorio messo in campo dall’Arma dei Carabinieri per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare nelle ore notturne e nelle aree urbane più sensibili.

I due giovani sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida davanti al GIP del Tribunale di Vicenza.