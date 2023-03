VICENZA – Sinergia tra Questura e Provveditorato per scuole sicure

Oltre ai consueti controlli del territorio, che hanno portato a cinque fogli di via obbligatori, tre ordini di allontanamento e quattro avvisi orali, nel corso dei servizi di polizia dello scorso weekend, d’intesa con il Provveditorato agli studi di Vicenza, è stato effettuato un mirato monitoraggio delle aree a ridosso di alcune Scuole del Comune di Vicenza.

Il controllo non ha evidenziato particolari anomalie ed ha riscontrato un’attestazione di apprezzamento da parte dei di genitori che avevano in precedenza segnalato la necessità di implementare i controlli in prossimità degli Istituti Scolastici in occasione dell’afflusso e del deflusso degli studenti.

“Le attività di prevenzione avanti agli istituti scolastici – il commento del questore di Vicenza, Paolo Sartori -, d’intesa con il Provveditore agli Studi, servono ad evitare che questi luoghi vengano utilizzati da criminali per compiere reati di vario genere ai danni dei giovani studenti. Questi obiettivi si possono raggiungere anche grazie alla costante visibilità della presenza delle forze dell’ordine sul territorio, rendendo nel contempo più concreta la percezione di sicurezza”.