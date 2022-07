Vicenza set per ‘Luce dei tuoi occhi/2″

Il sindaco Francesco Rucco e l’assessore alla cultura Simona Siotto hanno incontrato Anna Valle e Giuseppe Zeno sul set della fiction “Luce dei tuoi occhi 2”. A Palazzo Folco, in contra’ San Marco, la produzione sta girando alcune scene del seguito della serie che ha esordito su Canale 5 in prima serata tra settembre e ottobre 2021 riscontrando un grande successo di pubblico.

Dallo scorso marzo la città di Vicenza è tornata ad essere protagonista delle riprese che già nella prima serie hanno dato particolare risalto a tanti scorci della città, dalle piazze centrali, come piazza dei Signori, delle Erbe e San Lorenzo, a corso Palladio, Giardino Salvi, Parco Querini, ponte Pusterlae altri luoghi meno noti della città ma ugualmente suggestivi.

Gli attori coinvolti nella serie, realizzata per Mediaset per la regia di Fabrizio Costa e la produzione di Massimo Del Frate per Banijay Studios Italy, insieme a tutta la produzione rimarranno in città fino a fine luglio.

“Le immagini a volo d’uccello su Vicenza, segno distintivo di ogni puntata della prima edizione della fiction, mi hanno sorpreso e così è stato per molti vicentini che vivono Vicenza tutti i giorni – ha dichiarato il sindaco Francesco Rucco -. Fin da subito abbiamo creduto si trattasse di un’opportunità per la nostra città, scrigno di tesori d’arte e architettura poco noto al grande pubblico. È anche un’occasione per coloro che, percorrendo le vie della città, si imbattono nei luoghi del set all’aperto, con la possibilità di vedere da vicino la produzione al lavoro. Ringrazio Mediaset per avere scelto ancora Vicenza”.

“Abbiamo cercato in ogni modo di venire incontro alle necessità della produzione consapevoli che il lavoro che stanno facendo è di qualità, come abbiamo già potuto capire dalla prima serie di Luce dei tuoi occhi – è intervenuto l’assessore alla cultura Simona Siotto -. Abbiamo messo a disposizione le location richieste consapevoli che si tratta di un’occasione importante per promuovere la nostra città tant’è che gli effetti si sono già visti. Vicenza vista in tv attrae i turisti che sono curiosi di scoprire i luoghi del set dove sono state girate le scene con Anna Valle e Giuseppe Zeno. Ed è diventata anche l’occasione per i visitatori che non conoscevano Vicenza di apprezzare i musei e la bellezza architettonica del centro storico”.

Hanno concluso sindaco e Siotto: “Per effettuare le riprese sono e sono stati necessari movimentazioni di mezzi con conseguente soppressione di stalli di sosta e modifiche alla viabilità che in alcuni casi hanno comportato disagi che abbiamo cercato di limitare anche con il supporto della produzione. Ci auguriamo che i cittadini abbiano compreso l’impegno di tutti per cogliere quella che consideriamo un’importante opportunità”