VICENZA – Rifugiato politico trovato con eroina, hashish e un coltello di 18 cm

Continuano in maniera incessante i servizi straordinari ad alto impatto disposti con ordinanza dal Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori e finalizzati a monitorare le zone più sensibili del territorio cittadino e prevenire fenomeni di degrado urbano, così come i reati e la presenza di soggetti senza alcun titolo per permanere in Italia.

Nel pomeriggio di ieri gli Agenti della Polizia di Stato hanno sorpreso e denunciato all’Autorità Giudiziaria tale K.B., 30enne cittadino tunisino, in Italia senza fissa dimora e richiedente asilo politico.

Nello specifico, una pattuglia della Squadra “Volanti” impiegata nell’area circostante l’ex supermercato “Famila” di Via Torino individuava un soggetto sdraiato a terra ed addormentato. Svegliato e richiesto di mostrare un documento di identità, costui riferiva di non possederne, ed iniziava ad assumere un atteggiamento sospetto, insofferente e nervoso; per tale motivo, prima di essere condotto presso gli Uffici della Questura gli Agenti lo hanno invitato a svuotare le tasche e consegnare quanto in suo possesso.

A quel punto, impossibilitato ad eludere l’ispezione, K.B. consegnava agli Agenti diversi involucri di nylon contenenti differenti tipi di sostanze stupefacenti confezionate e pronte per essere spacciate sulla “piazza” vicentina: più precisamente, 46 grammi di hashish e 7 grammi di cocaina, nonché un coltello a serramanico con lama lunga 18 cm.

Al termine della redazione degli atti di Polizia Giudiziaria, K. B. veniva denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo d’arma.

In considerazione di quanto accertato dei Poliziotti, ed in parallelo all’iter giudiziario, il Questore, in considerazione di della gravità dei fatti e dei numerosi precedenti a suo carico, ha emesso nei confronti di K.B. la Misura di Prevenzione Personale del Foglio di Via Obbligatorio, prevista dal Codice delle Leggi Antimafia, con divieto di far ritorno nel Comune di Vicenza per 4 anni.