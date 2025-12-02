Vicenza punta sugli impianti sportivi: in arrivo lavori per 463 mila euro

Il Comune di Vicenza spenderà 463 mila euro per la manutenzione straordinaria di impianti sportivi e palestre. È stato approvato lo scorso 17 novembre dalla giunta Possamai il progetto di fattibilità tecnico economica degli interventi che saranno eseguiti sul pattinodromo, sul palasport, sulla palestra di atletica pesante e sulla palestra della scuola Colombo.«Con questo primo pacchetto di interventi – spiega l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller – diamo un segnale concreto di attenzione verso strutture che ogni giorno accolgono migliaia di cittadini, associazioni e atleti. Si tratta di lavori attesi, che puntano a migliorare sicurezza, funzionalità ed efficienza energetica degli impianti, con l’obiettivo di mantenere la qualità degli spazi pubblici e rendere le strutture sportive sempre più moderne e accoglienti».Il progetto, che rientra nella prima annualità del Piano triennale dei lavori pubblici 2025-2027, sarà finanziato per 400 mila euro da un mutuo della Cassa Depositi e Prestiti e per altri 63 mila euro da risorse proprie del Comune di Vicenza.«Investire negli impianti significa investire nella comunità e nel benessere delle persone – sottolinea l’assessore allo sport Leone Zilio –. Queste manutenzioni straordinarie permetteranno alle società sportive e alle scuole di lavorare in ambienti più sicuri e adeguati alle esigenze attuali. Vogliamo che ogni atleta, dai più piccoli ai più esperti, possa trovare negli impianti comunali spazi all’altezza delle loro attività e delle loro ambizioni».All’interno del palazzetto dello sport di viale Ferrarin saranno eseguiti diversi lavori che riguardano l’adeguamento dell’accesso al palco per le riprese televisive e dei parapetti, interventi di potenziamento dell’impianto di video sorveglianza, la realizzazione di un impianto anti intrusione, l’installazione di una tenda ignifuga in sostituzione di quella che divide il campo dai magazzini, l’installazione di infissi con vetri di sicurezza nella sala radio, la rimozione dei controsoffitti rovinati e usurati e l’installazione di una nuova linea elettrica per i contasecondi dei canestri.Sempre in viale Ferrarin, al pattinodromo comunale, sarà realizzata una nuova postazione per i giudici di gara, e saranno migliorate le condizioni di sicurezza per la zona di accesso.Nella palestra per atletica pesante di via Carducci saranno realizzati interventi di adeguamento alle norme antincendio, con la sostituzione dei contro soffitti, delle pavimentazioni non in gres, il rivestimento delle pareti con materiale ignifugo e l’installazione di impianti antincendio.La palestra della scuola Cristoforo Colombo sarà sottoposta, infine, a un intervento di efficientamento energetico, che prevede la sostituzione delle lampade tradizionali con luci a led e degli estrattori d’aria con apparati a basso consumo e maggiore portata.