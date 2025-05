Vicenza: prostitute in viale Milano di giorno, i residenti segnalano il degrado crescente

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Prostituzione in pieno giorno, spaccio, rifiuti abbandonati e sicurezza compromessa: i residenti di viale Milano e del Quadrilatero alzano ancora una volta la voce, denunciando un crescente stato di degrado nella zona. Le segnalazioni, sempre più frequenti, parlano di un ritorno della prostituzione anche nelle ore diurne, con clienti che si fermano con le auto in mezzo al traffico, sotto gli occhi di passanti e famiglie.

“La situazione è fuori controllo. L’abbiamo segnalata più volte, ma nulla è cambiato”, lamentano i cittadini. Tra le criticità evidenziate: uffici trasformati in abitazioni per stranieri (un caso già segnalato), immondizia abbandonata, inclusi rifiuti speciali che dovrebbero essere smaltiti presso l’ecocentro, nell’isola ecologica di via Genova, e spaccio continuo lungo la strada.

Altri problemi riguardano la circolazione pedonale e veicolare: stranieri in bicicletta che sfrecciano sui marciapiedi mettendo a rischio i pedoni, parcheggio selvaggio, passi carrai occupati, e auto in doppia e tripla fila, in particolare all’altezza del civico 77, più volte oggetto di segnalazioni.

L’impressione è, dalle segnalazioni che aumentano, che vi sia estrema tolleranza, quando servirebbe un intervento deciso, controlli, sanzioni (soprattutto a chi mette a rischio la vita degli altri parcheggiando in doppia o tripla fila o a chi corre in bici fra i pedoni. Viale Milano sta diventando una zona dove regna l’anarchia, e ora il ritorno della prostituzione è l’ennesimo segnale di un declino che non può più essere ignorato.