Vicenza, proposta di Colombara per riconoscere la Scuola Campanaria di San Marco come referente ufficiale per i campanili cittadini

Il Consiglio comunale di Vicenza potrebbe presto riconoscere ufficialmente il ruolo storico e culturale della Scuola Campanaria di San Marco. A presentare la mozione è stato Raffaele Colombara, che ha sottolineato l’importanza della Scuola nella tutela e nella pratica dell’arte campanaria vicentina.

Fondata nel luglio del 1918 a Monte Berico da Angelo Viero, campanaro della parrocchia dell’Araceli, la Scuola nacque durante un pellegrinaggio di ringraziamento per la fine della Grande Guerra, riunendo campanari di diverse parrocchie cittadine. Da allora, per oltre un secolo, la Scuola ha lavorato alla conservazione del patrimonio campanario di Vicenza, intervenendo in situazioni di rischio, promuovendo restauri e raccolte fondi per nuove campane, e partecipando a concerti e manifestazioni in Italia e all’estero.

Tra gli interventi più significativi si ricorda quello del 1981, quando la Scuola fermò il suono delle campane del Tempio di San Lorenzo, evitando danni irreparabili. Ha inoltre collaborato al ripristino del carillon della Torre Bissara, simbolo della città.

La mozione prevede di formalizzare la collaborazione tra Comune e Scuola Campanaria, che diventerebbe il riferimento tecnico per segnalare necessità di intervento sui campanili di proprietà pubblica, fornire consulenze per restauri e nuove installazioni, promuovere attività formative per i giovani e partecipare con concerti alle principali ricorrenze civili.

La proposta arriva in occasione del Giubileo dei 600 anni dell’Apparizione della Madonna di Monte Berico, luogo di nascita della Scuola, e nel contesto del riconoscimento dell’arte campanaria come patrimonio immateriale dell’UNESCO nel dicembre 2024.

Se approvata, la mozione rappresenterebbe un passo importante per la valorizzazione della tradizione campanaria vicentina e per il rafforzamento del legame tra comunità, cultura e patrimonio storico della città.