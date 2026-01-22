CRONACAVICENZA e PROVINCIA
22 Gennaio 2026 - 15.37

Vicenza – Prima il doppio schianto, poi la fuga: 35enne rintracciato ma sparisce dal pronto soccorso

REDAZIONE
VICENZA – Mattinata complessa per la polizia locale, impegnata ieri in una serie di interventi legati a un incidente stradale con fuga avvenuto in due diversi punti della città. Il primo episodio è stato segnalato poco dopo le 9, quando un automobilista ha denunciato di essere stato urtato da un’auto in via Rossi, nel quartiere Ferrovieri. Dopo l’impatto, il conducente responsabile si è allontanato senza fermarsi.

Mentre gli agenti stavano effettuando i rilievi, intorno alle 10 è giunta una seconda chiamata: un’auto aveva danneggiato tre veicoli in sosta in via dell’Industria, nella zona industriale ovest, per poi dileguarsi anche in questo caso. Sul posto sono stati rinvenuti alcuni frammenti della carrozzeria, utili alle indagini.

Le testimonianze raccolte e la targa parziale fornita da alcuni presenti hanno consentito di risalire rapidamente al veicolo coinvolto, individuato poco dopo non lontano dal luogo del secondo schianto. Alla guida è stato identificato un uomo di 35 anni residente nel Vicentino.

Durante il controllo, il conducente ha riferito di non sentirsi bene, richiedendo l’intervento dei sanitari. Trasportato in pronto soccorso per accertamenti, l’uomo si è però allontanato dalla struttura senza autorizzazione, facendo perdere nuovamente le proprie tracce.

La polizia locale sta ora completando gli accertamenti per contestare le violazioni commesse, tra cui l’omissione di soccorso e i danneggiamenti, oltre a valutare un’eventuale guida in stato di alterazione. Sono in corso ulteriori verifiche per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e definire le responsabilità.

