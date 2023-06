VICENZA – 30enne preso a martellate alla testa in campo Marzo

Potrebbe esserci un regolamento di conti nel mondo dello spaccio di droga all’origine dell’aggressione avvenuta intorno a mezzogiorni di mercoledì in campo Marzo, ai danni di un cittadino nigeriano di 30 anni, irregolare, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine.

Come riporta Il Giornale di Vicenza, lo straniero sarebbe stato preso a martellate in testa, azione che gli sarebbe costata l’urgente trasporto al San Bortolo di Vicenza. Nonostante i colpi ricevuti, l’uomo parrebbe non trovarsi in gravi condizioni.

All’arrivo delle forze dell’ordine avrebbe dichiarato di avere subito una rapina, ma la versione non avrebbe convinto quest’ultimi. Ad aggredirlo, probabilmente, un gruppo di connazionali, poi dileguatosi. Si attendono novità dalla visione dei filmati delle telecamere della zona.