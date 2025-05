Lumen Garden: apre un chiosco temporaneo a Campo Marzo

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Mercoledì 4 giugno apre a Campo Marzo Lumen Garden, il chiosco temporaneo che da fino a sabato 21 giugno animerà l’area verde verso Parco dell’Ippodromo, con musica e tanti contenuti diversi per tornare, insieme, a vivere e far vivere questo angolo verde di Vicenza.«Nel mese di giugno, tra pochi giorni, aprirà un chioso a Campo Marzo, una vera novità che va ad animare l’area verde accanto al parco dell’Ippodromo appena recintata e riqualificata. La gestione è dei ragazzi che organizzano il Lumen festival che hanno anche studiato un programma di eventi per animare le serate. Si tratta di un’opportunità per creare un presidio di sicurezza e offrire un’occasione di svago e di socializzazione. L’avvio in fase sperimentale ci consente di capire se sarà opportuno rendere stabile l’iniziativa con un presidio anche durante l’orario giornaliero» – commenta l’assessore allo sviluppo economico e al territorio Cristina Balbi.Il chiosco nasce con la volontà di riportare luce e un po’ di vita nell’area di Campo Marzo recentemente recintata, in attesa del Lumen Festival, che avrà sede nello stesso luogo dal 25 al 29 giugno.Il chiosco sarà aperto dal mercoledì al sabato dalle 18 alle 24. L’ingresso sarà sempre gratuito.Per animare le serate è stato studiato un calendario di eventi musicali che si concluderanno alle 23.30. L’apertura di mercoledì 4 giugno vedrà esibirsi i DJ di From Disco To Disco, mercoledì 11 giugno sarà la volta invece del format di musica pop Vibin, giovedì 12 giugno DJ set del collettivo Èora con Martino e Visaint in consolle. Mercoledì 18 giugno sarà la volta del celebre format universitario Omega, giovedì 19 andrà in scena una battle rap freestyle organizzata da Rimerie Vicentine e venerdì 20 giugno è in programma Silent Party. Infine sabato 21 giugno DJ set di chiusura con i DJ del collettivo Polpette Soundsystem.Informazioni: info@lumenfestival.com, Instagram lumenfestival e Facebook Lumen Festival