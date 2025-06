Fugge in bicicletta e a piedi dopo aver acquistato droga a Campo Marzo

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Si è concluso con una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale il tentativo di fuga dalla polizia locale messo in atto domenica pomeriggio da Z.Y., 30 anni, tra piazzale Bologna, viale Milano e corso Santi Felice e Fortunato.

L’uomo è stato notato da agenti in borghese del Nos nella zona di Campo Marzo mentre in sella a una bicicletta si allontanava velocemente da un gruppo di persone. Intercettato da una pattuglia della Squadra Antidegrado fatta intervenire sul posto, Z.Y. si è dato a una rocambolesca fuga, zigzagando sulle due ruote tra i numerosi pedoni di viale Milano, via Firenze e via Torino e cambiando pericolosamente direzione ad alta velocità, fino a cadere dalla bicicletta. Raggiunto dagli agenti, il giovane si è dato alla fuga a piedi fino in viale Santi Felice e Fortunato, dove è stato immobilizzato con l’utilizzo di manette contenitive per contrastare il suo tentativo di divincolarsi con forza.

Una volta calmatosi, l’uomo ha cominciato a collaborare, riferendo agli agenti di essere fuggito per paura di ripercussioni sulla sua fedina penale e di aver gettato la marjuana comprata poco prima in Campo Marzo per 10 euro.

É stato pertanto condotto al Distaccamento di Campo Marzo dove è stato fotosegnalato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento rientra nell’ambito dei quotidiani controlli antidroga messi in campo dagli specialisti del Nos con il supporto della Squadra Antidegrado e dell’Unità Cinofila della polizia locale di Vicenza, in particolare nella zona di Campo Marzo e del cosiddetto Quadrilatero, dove i residenti e i commercianti segnalano situazioni di degrado e di spaccio.