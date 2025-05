Vicenza – Picchiano e derubano cliente di un bar: Daspo Willy per minorenni ladri e violenti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Il Questore di Vicenza ha emesso due divieti di accesso a tutti gli esercizi pubblici del centro storico di Vicenza per un periodo di un anno, rivolti a due minori coinvolti in gravi disordini avvenuti nel pomeriggio del 13 maggio presso un bar in Piazza de Gasperi. Secondo quanto segnalato dai presenti, il personale della Polizia Locale è intervenuto trovando un uomo di circa cinquanta anni per terra all’interno del locale. I testimoni hanno indicato un gruppo di ragazzini che avevano aggredito un cliente del bar, fuggendo poi verso Piazza Castello. Grazie alle informazioni fornite dai testimoni, la Polizia Locale ha individuato due giovani lungo corso Fogazzaro che corrispondevano alla descrizione fornita. Uno dei giovani ha ammesso di essere stato coinvolto nell’aggressione e ha consegnato documenti personali dell’uomo trovato ferito. Successivamente, hanno anche consegnato altri oggetti asportati da diverse attività commerciali. Sono in corso ulteriori indagini per identificare gli altri responsabili e chiarire ulteriori dettagli dell’incidente.