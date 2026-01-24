Vicenza, paura per una massiccia fuga di gas

Questa mattina, venerdì 23 gennaio 2026, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Giacomo Medici a Vicenza a causa di un’importante fuga di gas proveniente dal sottosuolo.

La segnalazione è giunta al numero di emergenza 115 intorno alle 10.20, quando un passante ha allertato il centralino riferendo di un forte odore di gas presente in strada da alcuni giorni.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco in servizio presso la sede centrale di Vicenza, con cinque operatori e un’autopompa serbatoio. Le verifiche effettuate con strumenti specifici hanno confermato la presenza di gas lungo la carreggiata. I pompieri hanno quindi provveduto ad avvisare l’azienda distributrice del gas, incaricata del ripristino della condotta danneggiata.

Durante le operazioni, i Vigili del Fuoco hanno garantito il servizio di sicurezza a supporto dei tecnici, mentre la strada è stata ridotta a una sola corsia.

Presente sul posto anche la Polizia Locale, impegnata nella gestione del traffico, particolarmente intenso vista la fascia oraria e la posizione strategica della via interessata.

L’intervento dei Vigili del Fuoco si è concluso intorno alle 12.30, mentre sono proseguiti i lavori per il completo ripristino della condotta del gas.