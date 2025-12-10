Vicenza – Oltre un milione di euro per mettere in sicurezza strada Marosticana

Deciso passo avanti per la riqualificazione e la messa in sicurezza di strada Marosticana, importante arteria di comunicazione al centro dell’attenzione della giunta Possamai per l’alta densità di traffico e di incidenti e destinataria ora di un importante progetto del valore di oltre 1 milione di euro. Obiettivo dell’amministrazione comunale è ridurre la pericolosità della strada mediante interventi che comprendono isole spartitraffico, riduzione della larghezza delle corsie, nuovi marciapiedi, adeguamento di fermate per i bus e attraversamenti pedonali e estensione dell’illuminazione stradale.

Il progetto di riqualificazione e messa in sicurezza della strada Marosticana è stato approvato dalla giunta comunale di Vicenza su proposta dell’assessore alla Mobilità Cristiano Spiller che oggi si è recato in sopralluogo sul posto con il sindaco Giacomo Possamai.

«Assessore e tecnici hanno lavorato molto per arrivare in tempi così brevi ad avere delibera e progetto esecutivo – ha detto il sindaco Possamai – per cui contiamo che nel 2026 si proceda con gara gara d’appalto e lavori, perché occorreva dare una risposta rapida e concreta alla domanda di sicurezza che si è manifestata dopo le morti di quest’anno. Ma intanto ci preoccupa che, mentre dura l’inerzia del ministero delle Infrastrutture sugli apparecchi autovelox, troppi automobilisti ormai sanno che i controlli sulla velocità non ci sono e si sentono legittimati a correre molto di più che in passato».

Il progetto esecutivo prevede lavori per 1.050.000 euro, che saranno interamente coperti dalle casse comunali mediante mutuo e che puntano a risolvere le criticità evidenziate dall’analisi della sinistrosità della strada.

«Abbiamo fatto una approfondita analisi sull’incidentalità di strada Marosticana – ha spiegato l’assessore Cristiano Spiller – e purtroppo gli incidenti sono diffusi su tutto il percorso, per cui abbiamo dovuto prevedere interventi altrettanto diffusi. Spesso gli incidenti accadono in pieno rettilineo e sono legati a distrazione o eccesso di velocità. Per questo gli interventi puntano a porre un freno fisico alla velocità eccessiva e a impedire sorpassi azzardati, ma anche a completare i marciapiedi e collegarli alle fermate del trasporto pubblico locale. Il tutto sempre nel massimo rispetto del Piano comunale per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Questo intervento, finanziato con risorse di tutta la collettività, si rende necessario perché ci sono troppi automobilisti che non rispettano le regole; sarebbero sufficienti il buon senso di chi guida e la possibilità di effettuare controlli e sanzioni sulla velocità, al momento negataci dal Ministero, per rendere questa strada più sicura e ridurre incidenti, feriti e morti sulla strada».

Il tratto stradale che ricade nel territorio comunale di Vicenza è lungo circa 4,5 chilometri e percorso ogni giorno da almeno 20 mila veicoli. Nel periodo compreso tra il 2020 e settembre 2025 sono stati registrati 125 incidenti, con un totale di 100 feriti e purtroppo quattro morti, tre dei quali nel solo 2025. In particolare 71 incidenti si sono verificati per collisione tra veicoli ed hanno provocato 54 feriti, 24 incidenti hanno riguardato un singolo autoveicolo e provocato 18 feriti, 17 sinistri hanno coinvolto motocicli e monopattini provocando 16 feriti e 1 morto, 6 indicenti che hanno coinvolto ciclisti e provocato 5 feriti e un morto, e infine 7 sinistri con investimento di pedoni, con 5 feriti e 2 morti.

I dati, che sono frutto dell’analisi effettuata dai tecnici sui verbali della polizia locale, evidenziano che l’utenza più esposta a rischi e conseguenze è quella cosiddetta “debole”, pedoni e ciclisti. Inoltre, la gran parte degli incidenti più gravi è strettamente correlata alla velocità eccessiva tenuta dai guidatori di veicoli, che specie sui rettilinei procedono a velocità eccessiva ed effettuano sorpassi azzardati, oppure a mancato rispetto di precedenze e norme di prudenza. Il 55 per cento degli incidenti, infatti, è avvenuto su rettilineo ed ha provocato 64 feriti e tre morti. Altri 30 incidenti sono avvenuti in corrispondenza di incroci a raso e provocato 23 feriti e 1 morto, e infine altri 24 sinistri si sono verificati in rotatorie, causando 10 feriti.

Di qui la decisione di progettare interventi che mirano a favorire un miglioramento generalizzato dei comportamenti e delle abitudini di guida degli utenti della strada e di dedicare particolare attenzione alla sicurezza di pedoni e ciclisti.

Per cui la riqualificazione della arteria punta a contenere la velocità degli autoveicoli e ridurre le manovre di sorpasso, per esempio modificando la larghezza delle corsie e inserendo isole spartitraffico. Contemporaneamente si provvederà a prolungare e collegare marciapiedi e camminamenti, ad inserire attraversamenti pedonali, e a riorganizzare le corsie di marcia in corrispondenza degli incroci con semaforo. Infine, un capitolo degli interventi riguarda la risistemazione delle fermate del trasporto pubblico locale e l’estensione del sistema di illuminazione stradale.

Ogni intervento sarà realizzato nel rispetto del Piano di eliminazione delle Barriere architettoniche del Comune di Vicenza (Peba). In totale sono previsti interventi in 12 punti critici del tratto cittadino della Marosticana.