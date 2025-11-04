Vicenza, oggi lavori sulla fognatura in Via Maganza

Sono previsti nella giornata di oggi martedì 4 novembre gli interventi che Viacqua ha programmato sulla rete fognaria di Via Maganza, nei pressi del civico 39. Nello specifico è previsto il rifacimento di uno scarico a servizio di un condominio che risulta ormai vetusto e malfunzionante. In questo modo sarà possibile assicurare una più efficiente raccolta delle acque nere per l’invio all’impianto di depurazione.

Sul fronte della viabilità, per consentire la corretta esecuzione in tutta sicurezza delle lavorazioni previste, verrà istituito un senso unico alternato nei pressi dell’area di cantiere con presenza di movieri in loco per la gestione dei flussi di traffico.