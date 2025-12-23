Vicenza – Natale di cantieri verdi: 260 alberi da rimuovere, 340 nuovi già in arrivo

Durante le vacanze scolastiche natalizie prenderanno il via nuovi interventi di messa in sicurezza del patrimonio arboreo cittadino, con la rimozione di alberi arrivati a fine vita o considerati a rischio schianto in giardini scolastici e aree frequentate da bambini e studenti.

Nei prossimi giorni saranno eliminati alcuni esemplari pericolosi nel giardino della scuola dell’infanzia Rumor in via Biron di Sopra, lungo contrà Burci, nel parco giochi di via Ruspoli e in quello di via Cadamosto. Gli interventi rientrano in un progetto più ampio di prevenzione e sicurezza nelle aree pubbliche.

«Per ridurre al minimo i disagi – spiega l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller – abbiamo scelto il periodo delle vacanze di Natale, quando le scuole sono chiuse, per proseguire questo importante lavoro di tutela degli spazi frequentati da bambini e ragazzi. L’inverno è inoltre la stagione più adatta, perché l’assenza di fogliame consente operazioni più rapide ed efficaci».

Il piano complessivo, elaborato nei mesi scorsi dal settore Lavori pubblici, prevenzione e sicurezza con l’ufficio Verde pubblico, prevede la rimozione di 260 piante, con la possibilità di individuarne ulteriori 20 in caso di necessità. Le valutazioni sono state condotte da Amcps sulla base di approfondite ricognizioni e tenendo conto dell’aumento di eventi meteorologici estremi.

Ad oggi circa un terzo degli alberi previsti è già stato rimosso, mentre i restanti interventi saranno completati nei prossimi mesi. In parallelo è in corso una significativa operazione di riforestazione urbana: sono infatti 340 i nuovi alberi “a pronto effetto” già in fase di messa a dimora su tutto il territorio comunale, con un saldo finale positivo di almeno 60 piante.