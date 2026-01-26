Vicenza, marocchino denunciato per rapina: minaccia un passante con una bottiglia per rubargli gli occhiali
Ieri sera, intorno alle 21.30, un passante ha denunciato agli agenti della Squadra Volanti della Questura di Vicenza di essere stato rapinato poco prima in via Firenze. Secondo la vittima, un cittadino straniero lo avrebbe minacciato con una bottiglia di vetro per impossessarsi dei suoi occhiali.
Grazie alle dettagliate informazioni fornite sulla descrizione fisica e sull’abbigliamento dell’aggressore, gli agenti hanno rintracciato l’uomo circa mezz’ora dopo in viale Roma. Si tratta di un cittadino marocchino, in Italia senza fissa dimora, trovato in possesso del paio di occhiali sottratti poco prima.
L’uomo è stato accompagnato negli uffici della Questura di Vicenza per i rilievi fotodattiloscopici e formalmente indagato in stato di libertà per il reato di rapina.
Le autorità stanno valutando ulteriori provvedimenti amministrativi, considerando che il reato è stato commesso all’interno della cosiddetta “Zona Rossa” del centro città.