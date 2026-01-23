CRONACAVICENZA e PROVINCIA
23 Gennaio 2026

Vicenza, Magis Smart rafforza la sicurezza nei parcheggi: 374 allontanamenti in due mesi

Vicenza, 23 gennaio 2026 – È attivo fino al 31 gennaio il servizio di presidio e vigilanza nei parcheggi del Comune di Vicenza gestiti da Magis Smart, un’iniziativa volta a garantire maggiore sicurezza e ordine nelle aree di sosta cittadine.

Il servizio prevede l’autopattuglia di due operatori – una guardia particolare giurata e un operatore fiduciario – operante tutti i giorni dalle 16:00 alle 23:00. L’obiettivo è scoraggiare la presenza di abusivi e accattoni, garantendo contemporaneamente condizioni di legalità, accessibilità e fruibilità dei parcheggi.

I dati raccolti nei due mesi di servizio, da dicembre 2025 al 22 gennaio 2026, mostrano l’efficacia delle misure adottate: sono stati effettuati 374 allontanamenti, prevenendo il radicamento di situazioni di disagio e contribuendo a un ambiente più sicuro per cittadini e utenti.

“L’azione costante di presidio conferma la bontà del servizio, che ha avuto un effetto dissuasivo evidente su comportamenti non autorizzati o rischiosi”, commentano Magis Smart e il Comune di Vicenza.

In queste settimane, l’azienda insieme al Comune e a Municipia sta valutando l’opportunità di prolungare il servizio anche oltre il mese di gennaio, data l’efficacia dimostrata e i risultati soddisfacenti ottenuti fino ad oggi.

