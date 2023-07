VICENZA – Incidente nella notte, si cerca la seconda autovettura

Brutto incidente nella notte. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Quadri, a Vicenza, per un sinistro a seguito del quale una vettura è finita rovesciata sulla carreggiata. Da quanto appreso dal Suem non dovrebbero esserci stati feriti.

Si presume il coinvolgimento di una seconda autovettura, al momento ignota, la cui ricerca è in corso da parte delle forze dell’ordine intervenute, che stanno ricostruendo le dinamiche del sinistro. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il teatro dell’evento.