Vicenza – Incendio a Monte Crocetta, VVFF al lavoro per ore

Vigili del Fuoco di Vicenza al lavoro per quattro ore per domare le fiamme sviluppatesi intorno all’una di questa notte in un un vivaio di zona Monte Crocetta in città. L’incendio, che ha interessato della ramaglie pronte per essere smaltite e vario materiale di risulta dell’attività stessa, ha provocato una densa nube di fumo. Molti cittadini, svegliati nel cuore della notte dal forte odore acre sviluppatosi, hanno chiamato il 115. Le operazioni di spegnimento hanno impegnato 7 operatori e 3 automezzi del Comando VVFF di Vicenza.