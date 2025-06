Vicenza – Gps annuncia che aprirà il nuovo bicipark da lunedì 23 giugno (in ritardo)

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Gps, gestore del servizio, ha comunicato al Comune di Vicenza che da lunedì 23 giugno aprirà il nuovo bicipark all’interno della stazione ferroviaria.

L’ultimo giorno di apertura del vecchio parcheggio, rimasto operativo in questi giorni grazie a una proroga accordata da Rfi, sarà venerdì 20 giugno. I proprietari dovranno prelevare le proprie biciclette tassativamente entro le 22 di quel giorno. Successivamente il recupero avverrà previo appuntamento e dimostrando la proprietà del mezzo, secondo modalità che saranno esposte all’ingresso del vecchio e del nuovo bicipark.

Sabato 21 e domenica 22 giugno il servizio sarà sospeso per consentire il trasferimento di procedure e strumentazioni.

L’apertura del nuovo bicipark automatizzato previsto nella stazione ferroviaria di Vicenza, era stata rinviata a data da destinaersi a causa di un grave disguido organizzativo. Il gestore incaricato del servizio, la società GPS, non si era infatti presentato per la presa in consegna dei locali, impedendo di fatto l’attivazione della nuova struttura e costringendo il Comune a posticipare l’inaugurazione. L’apertura era originariamente prevista per mercoledì scorso, ma l’assenza del gestore ha spinto l’assessore alla mobilità Cristiano Spiller a chiedere una proroga temporanea all’RFI, la quale ha concesso di proseguire con l’utilizzo della vecchia ciclostazione fino al lunedì successivo, evitando così l’interruzione totale del servizio. Per ridurre al minimo i disagi per gli utenti che ogni giorno si servono del parcheggio bici in zona stazione, l’amministrazione comunale ha anche disposto l’installazione di nuove rastrelliere in viale Roma e nelle aree limitrofe, a supporto della domanda in crescita. Intanto la questione è arrivata in consiglio comunale, dove il consigliere Raffaele Colombara ha presentato un’interrogazione formale per chiedere conto delle responsabilità del ritardo e ottenere chiarezza sui tempi di apertura del nuovo servizio, considerato strategico per la mobilità sostenibile cittadina.