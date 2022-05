Vicenza for Children taglia il nastro di un progetto di formazione provinciale

Vicenza for Children e Vi-Care insieme per salvaguardare la vita dei più piccoli, attraverso un corso di formazione che muove i primi passi dalla città di Vicenza, per raggiungere a breve l’intera provincia di Vicenza.

È questa, in estrema sintesi, la motivazione che due anni fa ha portato Vicenza for Children a finanziare il primo corso sulla disostruzione delle vie aeree in età pediatrica. E, proprio con questo spirito, l’iniziativa adesso viene replicata, con l’ambizioso progetto di renderla capillare sul territorio Berico, grazie alla collaborazione strategica dell’Ulss 8 Berica e dell’assessorato regionale alla Sanità.

Grande emozione, dunque, a Villa Caldogno, dove oggi e domani, nell’ambito delle Giornate pediatriche primaverili della rianimazione cardiopolmonare, si svolge la prima edizione del “Corso di formazione sulla rianimazione cardiopolmonare e sulla disostruzione delle vie aeree in età pediatrica”.

La giornata di oggi, quella “divulgativa” è dedicata a genitori, nonni, babysitter e chiunque voglia imparare a salvare un bambino. Una maratona che durerà per l’intera giornata, in cui ogni partecipante, in due ore, imparerà le manovre salvavita su bambini e lattanti.

La giornata di domani, più tecnica, sarà invece rivolta alla formazione del personale sanitario, con un corso di Basic life support ed utilizzo del defibrillatore su adulto, bambino e lattante, con certificazione internazionale American heart association.

“Questo progetto ha un valore straordinario – commenta il presidente di Vicenza for Children, Alberto Girardi – un significato per la collettività, non soltanto per il mondo sanitario. Poter apprendere quali tecniche adottare per riuscire, con pochi semplici gesti, a salvare una vita umana, non ha prezzo e garantisce un ritorno di gioia inimmaginabile. Speriamo che, presto, questa iniziativa entri a regime in tutto il Vicentino e possa essere replicata anche nell’intera regione, perché soltanto allargando la conoscenza sarà possibile ridurre il rischio di soffocamento per i più piccoli”.

Un’iniziativa, quella illustrata oggi alla presenza del sindaco di Caldogno, Nicola Ferronato, che si è complimentato con gli organizzatori ed ha messo di buon grado a disposizione la Villa Palladiana, del direttore generale dell’Ulss 8 Berica, Maria Giuseppina Bonavina e dell’assessore regionale alla Sanità del Veneto, Manuela Lanzarin, resa possibile grazie alla lungimiranza del direttivo di Vicenza fo Children, che forte dell’esperienza sul campo ha compreso l’esigenza di lavorare su questo fronte.

Soddisfatta del lavoro svolto la dg Bonavina: “Da sempre i medici e gli infermieri della nostra Pediatria sono un punto di riferimento per i genitori non solo per la cura dei loro figli, ma anche fornendo preziose indicazioni su come meglio prendersi cura dei loro bambini. Questa preziosa attività viene svolta ogni giorno, in modo informale, in occasione di ogni incontro con i genitori. Questa iniziativa rappresenta un’ulteriore evoluzione di questo approccio e di questa attenzione nei confronti dei genitori per la salute dei bambini, formalizzando una vera e propria attività di formazione strutturata con lo scopo di prepararli ad affrontare in modo tempestivo ed efficace una situazione di emergenza che può avere conseguenze drammatiche”.

Su questo impegno in termini di sensibilizzazione e vera e propria formazione richiama l'attenzione anche il dott. Massimo Bellettato, direttore della Pediatria del San Bortolo: "Ringrazio in modo particolare la dott.ssa Paola Ferrarese, la dott.ssa Maddalena Facco Marcazzò e tutti gli infermieri e i medici coinvolti nel team Vi-Care, sempre più impegnati in questa attività divulgativa: sia nelle scuole sia in altri contesti della società civile, per diffondere la conoscenza di queste manovre salva-vita, consentendo così di affrontare in sicurezza situazioni che possono essere di grande rischio".

