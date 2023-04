Vicenza for Children porta Giuseppe Giacobazzi al TCVi

Giuseppe Giacobazzi porta il suo nuovo spettacolo sulle scene del Teatro Comunale di Vicenza.

“Il pedone. Luci, ombre e colori di una vita qualunque” è il tema dello spettacolo, che andrà in scena mercoledì 26 aprile alle 20.30 al Teatro Comunale di Vicenza.

Giacobazzi racconta del paragone tra la nostra vita e quella di un pedone su una scacchiera. In una società dove tutti sognano di essere dei pezzi pregiati, brilla il fascino della normalità. Un’ora e mezza di spettacolo, che si trasforma in un’ora e mezza di partita, un monologo comico ed al tempo stesso interiore. Lo spettatore rimane incollato ed attento nello scoprire la mossa successiva.

Con questo spettacolo Giacobazzi si allontana dal cabaret vecchio stile, avvicinandosi alla narrazione propria del teatro comico, in un percorso dove non si abbandona mai la risata, presente come in ogni suo spettacolo, ma che diventa strumento di riflessione. Giuseppe Giacobazzi ha fatto la sua mossa, ora spetta a te fare la tua.

Giuseppe Giacobazzi è il nome d’arte di Andrea Sasdelli, attore e cabarettista italiano noto per le sue esibizioni caratterizzate dall’uso dell’accento romagnolo e di un abbigliamento stravagante. Esordisce come conduttore radiofonico con il personaggio del signor Giuseppe: contadino romagnolo semi-analfabeta che si diletta a comporre poesie. Passa poi al palcoscenico. Il debutto sulla Tv nazionale avviene nel 2004 e da allora sono molte le trasmissioni che l’hanno visto protagonista.

L’intero ricavato della serata sarà devoluto a Vicenza for Children per sostenere il progetto “Bridge-Polo della Famiglia”.