Vicenza – Finti exit-pass e banconote false: scoperta truffa ai danni di una discoteca, sei giovani denunciati

Un sistema organizzato per entrare gratis in discoteca utilizzando exit-pass contraffatti: è quanto hanno scoperto i carabinieri della Stazione di Altavilla Vicentina al termine di un’articolata attività investigativa avviata dopo la denuncia del gestore di un noto locale da ballo di Vicenza.

L’indagine, conclusa l’11 gennaio 2026, ha portato alla denuncia in stato di libertà di sei persone, ritenute responsabili a vario titolo di truffa e falsità. Secondo quanto ricostruito, tra luglio 2025 e gennaio 2026 sarebbero stati ideati, prodotti e utilizzati più volte exit-pass falsi all’interno della discoteca, causando un danno economico stimato in circa 20 mila euro.

I principali indagati sono un 19enne di nazionalità bosniaca residente a Camisano Vicentino e un 20enne italiano residente a Grumolo delle Abbadesse, accusati di aver organizzato e gestito il sistema fraudolento. Altri quattro giovani, tutti italiani tra i 18 e i 21 anni, sono stati denunciati per aver utilizzato i pass falsi nella serata dell’11 gennaio, provocando un ulteriore danno quantificato in circa 600 euro.

Le indagini sono proseguite con perquisizioni personali e domiciliari eseguite il 21 gennaio, su delega dell’Autorità giudiziaria di Vicenza. I militari hanno individuato anche chi si occupava materialmente della contraffazione: un 18enne di Creazzo e un 24enne di Grumolo delle Abbadesse. Nel corso dei controlli è stato sequestrato materiale per la falsificazione, tra cui una stampante, carta termica, drink card di vari locali e 23 banconote false da 5 euro, trovate occultate sottoterra in un’area boschiva. In un’abitazione sono stati rinvenuti anche computer e tablet utilizzati per la produzione.

Le indagini sono tuttora in corso: non si esclude che lo stesso sistema sia stato utilizzato anche in altri locali da ballo della provincia.