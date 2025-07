Vicenza – FdI ripulisce parcheggio di Piazzale Bologna

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Questa mattina, alcuni militanti di Fratelli d’Italia Vicenza si sono messi all’opera per ripulire il parcheggio di Piazzale Bologna, in un’azione concreta all’insegna del decoro urbano e del rispetto per la città.

«Un gesto semplice ma simbolico – dichiara il presidente cittadino di FdI, Alessandro Benigno – perché crediamo che l’amore per Vicenza si dimostri anche con piccoli atti quotidiani di cura e responsabilità. Siamo cittadini prima ancora che militanti, e siamo sempre pronti a fare la nostra parte, con il sorriso e senza clamore».

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno del Partito di Giorgia Meloni per una città più pulita, vivibile e decorosa.