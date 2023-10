VICENZA – Ex consigliere di Circoscrizione trovato morto in casa

E’ stato trovato senza vita nella sua abitazione di via Muttoni (vicino alla chiesa di Araceli) il 63enne Alberto Cozza.

Da qualche giorno non dava notizie di sé tanto che amici e parenti si erano preoccupati. Cozza in passato è stato consigliere per Forza Italia della Circoscrizione 4 (con carica di vicepresidente) e candidato al Consiglio comunale.

Quando amici e parenti non sono più riusciti a contattarlo è scattato l’allarme ed è stato trovato dai carabinieri il corpo senza vita nella sua abitazione. E’ probabile che si tratti di un decesso per cause naturali ma è in corso di valutazione l’approvazione dell’esame autoptico per accertarne le cause.