Vicenza – Elezioni: uffici elettorali e anagrafe aperti

Elezioni regionali del 23 e 24 novembre, uffici elettorali e anagrafe aperti al Comune di Vicenza

Disposta l’apertura straordinaria per rilascio e rinnovo di carte d’identità e tessere elettorali

In occasione delle prossime elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale del Veneto, che si terranno domenica 23 novembre dalle 7 alle 23 e lunedì 24 novembre 2025 dalle 7 alle 15, il Comune di Vicenza ha disposto l’apertura straordinaria dell’ufficio elettorale per il rilascio delle tessere elettorali e dell’ufficio anagrafe per il rilascio o il rinnovo delle carte di identità.

In particolare, per il rilascio delle tessere elettorali ai cittadini che devono recarsi alle urne è prevista l’apertura straordinaria dell’ufficio elettorale venerdì 21 novembre dalle 14 alle 18, sabato 22 novembre dalle 8,30 alle 18, domenica 23 novembre dalle 7 alle 23 e lunedì 24 novembre dalle 7 alle 15.

Per il solo rilascio o rinnovo della carta di identità necessaria per recarsi al voto, inoltre, è stata disposta l’apertura straordinaria dell’ufficio anagrafe domenica 23 novembre dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 e lunedì 24 novembre dalle 13 alle 15.

Tutte le informazioni pratiche per le operazioni di voto sono disponibili sulla pagina web del Comune di Vicenza https://www.comune.vicenza.it/Novita/Avvisi/Elezioni-Regionali-Veneto-23-e-24-Novembre-2025.