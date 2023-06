VICENZA – Corso BLS, 34 carabinieri abilitati

Da oggi, 34 carabinieri in servizio in provincia di Vicenza sono ufficialmente abilitati alle manovre di Basic Life Support.

Nel maggio scorso, presso la Caserma Chinotto, sede del COESPU, i militari hanno partecipato, con profitto, al corso di abilitazione alle tecniche di BLS, all’utilizzo del defibrillatore e all’intervento per arginare emorragie complesse (massive stop bleeding). Oltre alla preparazione teorica, i partecipanti hanno effettuato manovre di soccorso dal vivo con l’utilizzo di strumentazione realistica (manichini didattici in silicone, defibrillatore di addestramento, tourniquet), simulando veri e propri interventi per la salvaguardia dell’altrui incolumità.

Il corso, organizzato dal Raggruppamento Veneto e Trentino Alto Adige del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (CISOM) e con il supporto del Lions Club International di Vicenza, può essere considerato il traguardo di una proficua collaborazione con il Comando Provinciale dei carabinieri.

Presso il Comando Provinciale di Via Muggia, alla presenza di alcuni responsabili del Sacro Ordine Militare di Malta e del Gruppo Lions Vicenza, sono stati consegnati, simbolicamente a tre militari, gli attestati di frequenza e abilitazione.

Tale preparazione sarà di fondamentale importanza per i militari dell’Arma che, sia in servizio che fuori servizio, potranno con prontezza ed efficacia salvare una vita umana.