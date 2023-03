VICENZA – Controlli antidroga nelle scuole

Dopo i controlli del weekend, che hanno portato a tre fogli di via, due ordini di allontanamento dal territorio nazionale e quattro avvisi orali, nella mattina odierna è stato disposto dal questore Paolo Sartori un ulteriore servizio di monitoraggio e di prevenzione nelle aree a ridosso di alcune scuole del Comune di Vicenza, anche a seguito di segnalazioni da parte di genitori che avevano manifestato l’importanza di effettuare controlli in prossimità degli Istituti Scolastici in occasione dell’afflusso e del deflusso degli studenti.

Queste attività di monitoraggio sono finalizzate ad evitare che soggetti malintenzionati avvicinino i ragazzi davanti alle scuole, attirandoli in situazioni di illegalità ovvero proponendo loro l’acquisto di stupefacenti. Nel corso di queste specifiche attività di polizia non sono state evidenziate particolari situazioni di criticità.