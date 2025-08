Vicenza, combattere il crimine senza automezzi adeguati? Per Naclerio non si può

Sicurezza fa rima con automezzo? Ne è convinto il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale di Vicenza, che lancia una accusa alla amministrazione comunale che non supporterebbe adeguatamente la Polizia Locale in tema di veicoli “fatiscenti”. “A fronte delle lamentele concrete della Polizia Locale -sostiene Naclerio- e nello specifico del Sulpl, circa le criticità del parco automezzi, ci si domanda perché un settore che produce milioni di euro di entrate per le casse comunali (più di quelle previste dalla stessa amministrazione), sia ridotto ad un livello tale da diventare un caso mediatico. Sia costretto a dipendere da eventuali bandi regionali per poter dare operatività e dignità alla Polizia Locale stessa. Il valore che ogni amministrazione vuole dare al tema della sicurezza si misura, in primis, dando agli operatori garanzia di mezzi funzionanti ed adeguati, tutelando la sicurezza degli stessi. Visto che il Sindaco ama particolarmente i video patinati, consigliamo di andare con il Sulpl a fare delle riprese nel parco automezzi della Polizia Locale, potrebbe accorgersi in che condizioni operano gli uomini che lui comanda. In alternativa, di invitare gli stessi agenti in Consiglio comunale per un’audizione”.