Vicenza, Colombara interroga la Giunta: “Polizia Locale in condizioni inaccettabili, valutare trasferimento nell’ex Famila di via Torino”

Vicenza – 11 giugno 2025 – Gli spogliatoi degradati della Polizia Locale e l’ex supermercato Famila di via Torino tornano al centro del dibattito politico in consiglio comunale. Il consigliere comunale Rodolfo Colombara ha presentato una nuova interrogazione rivolta al sindaco e alla Giunta, chiedendo chiarimenti urgenti sulle condizioni strutturali del Comando della Polizia Locale e sul possibile trasferimento nell’edificio dismesso di via Torino.

Le immagini diffuse nei giorni scorsi dalla stampa hanno documentato ambienti fatiscenti, muffa, infiltrazioni e spogliatoi definiti “malsani”, in particolare quelli destinati al personale femminile. “Una situazione inaccettabile – ha sottolineato Colombara – che desta seria preoccupazione per la salute e la dignità di chi ogni giorno è impegnato a garantire sicurezza sul territorio”.

Nell’interrogazione, Colombara ricorda di aver già sollevato la questione dell’ex Famila con un’interpellanza presentata il 5 aprile scorso, suggerendo la possibilità di riutilizzare l’edificio a fini pubblici. L’ipotesi – secondo fonti di stampa – sarebbe ora sotto valutazione da parte dell’Amministrazione, che starebbe trattando con la proprietà per acquisire e riadattare lo stabile come nuova sede del Comando della Polizia Locale.

“La destinazione dell’ex Famila a sede della Polizia Locale – scrive Colombara – permetterebbe non solo di offrire ambienti adeguati agli agenti, ma anche di presidiare un’area urbana sensibile e attualmente in forte stato di abbandono, contribuendo a un più ampio progetto di riqualificazione del quartiere”.

Nel documento, il consigliere chiede al sindaco se l’Amministrazione conferma lo stato di degrado degli attuali locali in uso alla Polizia Locale e quali interventi urgenti siano previsti. Chiede inoltre di sapere a che punto siano le valutazioni tecniche e amministrative sull’ex Famila, lo stato delle trattative con i proprietari, i tempi ipotizzati per il trasferimento e l’eventuale cronoprogramma di intervento.

Non solo: l’interrogazione tocca anche il tema del rilancio urbanistico dell’area più ampia, comprendente via Torino, via Genova e la zona Everest, e domanda se l’Amministrazione abbia intenzione di coinvolgere i residenti attraverso percorsi di partecipazione.

Infine, Colombara sollecita aggiornamenti sugli interventi promessi dai privati per la messa in sicurezza e la recinzione dell’ex Famila, oggi considerato da molti cittadini un simbolo del degrado.

“Il personale della Polizia Locale merita rispetto – conclude il consigliere – e la città non può più tollerare insediamenti pubblici in condizioni di questo tipo. È il momento di dare risposte concrete, sia sul fronte della sicurezza dei lavoratori, sia su quello del decoro urbano.”