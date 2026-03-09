Vicenza capitale della corsa: weekend finale del Vicenza Running Festival con Ultrabericus e StrAVicenza

Vicenza si prepara a vivere il gran finale del Vicenza Running Festival, la manifestazione sportiva che dal 7 al 15 marzo ha trasformato la città in una grande palestra a cielo aperto con oltre 30 eventi dedicati alla corsa. Gli ultimi appuntamenti sono in programma sabato 14 e domenica 15 marzo, con due eventi molto attesi: Ultrabericus Trail e StrAVicenza.

Sabato 14 marzo torna l’Ultrabericus Trail, giunto alla 15ª edizione, che quest’anno ospiterà anche il raduno della Nazionale italiana di Trail Running. I migliori specialisti della disciplina si sfideranno lungo i percorsi che attraversano i Colli Berici, con partenza dalle 10 e arrivo in Piazza dei Signori. Spazio anche all’inclusione con il debutto della Joelette Special Olympics nel tracciato Urban da 21 chilometri.

Domenica 15 marzo sarà invece il momento della 24ª edizione della StrAVicenza, il tradizionale appuntamento podistico che rappresenta il gran finale del festival. La gara competitiva di 10 chilometri partirà da Piazza Castello alle 10 e si concluderà in Piazza dei Signori entro le 13.30, con la partecipazione di top runner internazionali e della giovane promessa italiana Amorin Gerbeti.

Alle 10.30 prenderà il via anche la versione “Family & Scuole”, una corsa non competitiva di 5 chilometri che coinvolgerà migliaia di studenti e famiglie. Il percorso della manifestazione, sia per la gara competitiva sia per quella dedicata alle famiglie, si svilupperà principalmente nel centro storico di Vicenza.

Modifiche alla viabilità

Per consentire lo svolgimento delle manifestazioni sono previste alcune modifiche alla circolazione.

Sabato 14 marzo, in occasione dell’Ultrabericus Trail, durante il passaggio degli atleti la circolazione nelle strade interessate dal percorso sarà temporaneamente bloccata “a vista”, con ripristino al termine della gara previsto intorno alle 23. La partenza avverrà tra le 10 e le 11 da Piazza dei Signori, con un percorso che attraverserà diverse vie del centro e della zona sud della città fino ai Colli Berici, per poi rientrare nuovamente verso il centro storico.

Dalle 9.30 alle 24 è prevista inoltre la chiusura temporanea di contra’ Santa Barbara e della parte carraia di Piazza delle Biade, con alcune modifiche alla viabilità e direzioni obbligatorie nelle vie limitrofe. Dalle 11 alle 23 sarà chiuso anche un tratto di contra’ Pozzetto. Previste anche deviazioni per alcune linee bus con soppressione della fermata in corso Palladio (informazioni sul sito di SVT – Società Vicentina Trasporti).

Domenica 15 marzo, in concomitanza con la domenica ecologica, il centro storico all’interno delle mura sarà chiuso al traffico dalle 9 alle 13 per consentire lo svolgimento in sicurezza della StrAVicenza.

Per il programma completo della manifestazione è possibile consultare il sito ufficiale: www.vicenzarunningfestival.it.